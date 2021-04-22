В Минске из-за аварии без воды оставались три района

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за повреждения водопровода вечером 21 апреля без воды оставались Октябрьский, Ленинский и Заводской районы. Аварию локализовали в 0.15 22 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Сигнал о прорыве крупного трубопровода холодного водоснабжения в районе одной из стройплощадок по ул. Уборевича поступил на номер "112" 21 апреля в 21.13. Пропала водопроводная вода. На месте аварии был поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм - для устранения прорыва прибыла аварийная бригада УП "Мингаз".

В пострадавшие районы направили автоцистерны с питьевой водой.

В 23.36 прорыв газового трубопровода был локализован (перекрыт). В 00.15 полностью локализовали повреждение водопровода и приступили к восстановлению водоснабжения.

Количество отключенных объектов и причина прорыва устанавливается. Работает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.-0-

ФОТОФАКТ: Прорыв водопроводной трубы в Минске на улице Уборевича

ФОТОФАКТ: Подвоз питьевой воды в пострадавшие из-за аварии района Минска