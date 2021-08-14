В Минске мобильные датчики контроля скорости работают в 12 местах

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Столичная Госавтоинспекция обращает внимание на работу мобильных датчиков контроля скорости в следующих местах. С 7.00 до 14.00, а также c 16.00 до 20.00 - пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч), ул.Кальварийская, д.25 (60 км/ч).С 12.00 до 24.00 соблюдение скоростного режима будет контролироваться с помощью датчиков на ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Партизанском, д.75 (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), ул.Орловской, д.80 (60 км/ч), ул.Чкалова, д.1 (60 км/ч) и ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).С 19.30 до 3.00 датчики конроля будут работать на ул.Маяковского, д.101 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д.38 (60 км/ч) и пр.Партизанском, д.147 (60 км/ч)."Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - призывают в УГАИ.-0-