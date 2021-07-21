В Минске на некоторых участках будет временно запрещено движение

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением массовых мероприятий, приуроченных ко Дню пожарной службы, вводится временное запрещение движения транспорта на нескольких участках улично-дорожной сети города. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, 22 июля с 3.00 до 5.30 - по улице Янки Купалы от улицы Первомайской до проспекта Независимости и по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова в обоих направлениях.

24 июля с 7.30 до 11.30 - по улице Янки Купалы от улицы Первомайской до проспекта Независимости, а с 10.30 до 11.30 - по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова.

Помимо этого, предстоящей ночью будет запрещена парковка транспортных средств на участке улицы Янки Купалы от улицы Первомайской до проспекта Независимости, а также на время проведения мероприятий 24 июля - на участке улицы Янки Купалы от улицы Первомайской до проспекта Независимости, по местному проезду проспекта Независимости от улицы Захарова до центрального входа в парк имени Максима Горького и на участке улицы Фрунзе от переулка Войскового до центрального входа в парк имени Максима Горького.

ГАИ просит минчан и гостей столицы заранее с учетом указанной информации планировать свой маршрут.-0-