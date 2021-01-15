В Минске очищают улицы от снега 760 единиц техники

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для очистки столичных улиц от снега в среднем в сутки задействованы 760 единиц техники. Об этом сегодня сообщил генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние дни наблюдались обильные снегопады, поэтому для наведения порядка в городе было привлечено много техники и уборщиков. Сейчас в среднем в сутки в уборке улиц задействуют 760 единиц техники. Из них 120 привлеченных, среди которых в основном самосвалы для вывоза снега. В уборке пешеходных зон участвуют 780 уборщиков территорий, из которых 700 работают в дневную смену", - рассказал Денис Глинский.

По словам генерального директора, дорожники в целом хорошо справлялись с обильными снегопадами, которые прошли в столице, однако наблюдались и нарушения. Это размещение снежных валов в зонах пешеходных переходов и рядом с остановками общественного транспорта, а также несвоевременная уборка этих валов. "В результате мониторингов "Ремавтодорам" выдано 20 предписаний, пять информационных писем направлены в администрации районов и эксплуатирующие организации", - подчеркнул Денис Глинский.

В целом с начала зимы дорожные службы вывезли с улично-дорожной сети 78 тыс. т снега, а для противогололедной обработки улиц использовали 23 тыс. т соли и 25 тыс. т песчано-соляной смеси.-0-