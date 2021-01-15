В Минске проверили качество уборки снега

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при проверке территорий по организации очистки от снега и проведения противогололедных мероприятий нарушения выявлены среди товариществ собственников, объектов торговли и общественного питания. Об этом сообщили сегодня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди 124 оцененных товариществ нарушения выявлены в 27. Среди объектов торговли и общественного питания выявлено 47 нарушений по очистке прилегающих территорий от снега и проведению противогололедных мероприятий. Также проблемы обнаружены среди объектов бытового обслуживания населения, где выявлено 15 нарушений из 116 проверенных территорий. Например, в числе этих объектов в Заводском районе отделение почтовой связи №47 "Белпочта", Ленинском районе магазин "Санта", Октябрьском районе магазин "Соседи", Фрунзенском районе магазин "Радзивиловский".

По результатам проверки начато 65 административных процессов, составлено 10 протоколов об административном правонарушении и выдано 139 рекомендаций об устранении нарушений.

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, работа по контролю за санитарным состоянием столичных объектов будет продолжена.-0-