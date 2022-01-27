В Минске от коронавируса вакцинированы 23% беременных женщин

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске против COVID-19 привито более 23% беременных женщин. Об этом журналистам сегодня рассказала главный государственный санитарный врач столицы Светлана Ермак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас в Минске вакцинировано от коронавирусной инфекции более 23% беременных женщин. Видим их заинтересованность, они понимают всю ответственность", - сказала Светлана Ермак.

Решение о вакцинации беременная женщина принимает самостоятельно после предоставления ей врачом - акушером-гинекологом или врачом-терапевтом женской консультации полной информации об особенностях течения заболевания, риске осложнений, пользе и возможных осложнениях вакцинации. Беременных женщин прививают китайской вакциной Verо Cell.-0-