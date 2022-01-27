Главный санврач Минска заявила о доминировании омикрон-штамма в столице

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из всех циркулирующих в Минске штаммов на омикрон приходится 80%. Об этом журналистам сегодня рассказала главный государственный санитарный врач столицы Светлана Ермак, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске, как и во всех регионах Беларуси, наблюдается рост заболеваний острыми респираторными инфекциями и коронавирусом. Это ожидаемо. Из всех штаммов, которые были выявлены у заболевших, на омикрон приходится 80%. По данным мировых исследований, в феврале он заменит другие, которые циркулировали и преобладали в обществе ранее. К счастью, он не такой патогенный, как другие", - рассказала Светлана Ермак.

Она напомнила, что к основным симптомам при заболевании омикрон-штаммом относятся боль в горле, чихание, насморк, у некоторых отмечается незначительное повышение температуры, ломота и слабость.-0-

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