21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вакцинировано против COVID-19 около 56% жителей, сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

"Сегодня по Минску - 55,9% (уровень вакцинации. - Прим. БЕЛТА). Естественно, мы ставили задачу сначала 40% населения, потом 50%. Сейчас мы ставим задачу 60% населения", - сказала Елена Богдан.

Впрочем, сегодня есть и другая задача - создать условия для ревакцинации граждан, отметила председатель комитета. "Я хочу обратиться к тем, кто прошел вакцинацию. Спустя 5-6 месяцев нужно уже думать и приходить к нам на ревакцинацию. Ревакцинация осуществляется во всех наших учреждениях и в пунктах вакцинации, которые развернуты по всему городу - в торговых объектах, метро, общественных объектах. Самое главное - желание прийти и вакцинироваться", - сказала она.

Елена Богдан подчеркнула: если не будет создан коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и далее.

По ее словам, проверять уровень антител перед вакцинацией нецелесообразно. Это оговаривается и в рекомендациях ВОЗ. "Там четко прописано, что необходимости в этом нет. Поэтому я хочу еще раз акцентировать внимание: 5-6 месяцев после вакцинации - и уже необходимо идти на ревакцинацию. После заболевания спустя 4-5 месяцев надо приходить на вакцинацию", - добавила она.-0-