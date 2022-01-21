21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские педиатры изучают особенности течения COVID-19 при заражении омикроном, сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

"Мы проводим учебы. Сегодня идет учеба, которую проводит Министерство здравоохранения для педиатрической службы. Потому что мы думаем, предполагаем, что данный штамм будет затрагивать и детское население", - сказала Елена Богдан, добавив, что лучшие врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи рассказывают коллегам о возможных особенностях течения этого заболевания.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома отметила, что штамм омикрон уже выявлен и в Беларуси. По имеющимся данным, он характеризуется более высокой контагиозностью, а значит, сможет заражать большее количество людей. Причем все чаще поражаются молодые люди. "Поэтому сегодня задача всей системы здравоохранения, системы здравоохранения города Минска - максимально вакцинировать наше население. И самое главное - донести до родителей необходимость, важность вакцинации подростков, детей с 12 лет", - отметила Елена Богдан.

Она заметила, что те родители, которые привились сами, понимают важность вакцинации детей и предпринимают соответствующие шаги. "Наша задача - донести, рассказать, показать, что осложнений у вакцины нет, что данная вакцина безопасна, она качественная, эффективная", - сказала председатель комитета.-0-

В Минске около 30% беременных и кормящих женщин прошли вакцинацию против COVID-19