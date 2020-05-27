В Минской области к летнему сезону оборудовали 122 зоны отдыха

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области к летнему сезону обустроили 122 зоны отдыха. Об этом сообщил заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Добрицкий сегодня по время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.
"Всего по данным на май в области оборудованы 122 зоны отдыха. Установлены запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, очищены от мусора прилегающие территории, убрана водная растительность на мелководье, очищены акватории. На 15 пляжах созданы места для купания людей, которые не умеют плавать", - отметил Александр Добрицкий.
Также в этом году в местах отдыха установлены и отремонтированы малые архитектурные формы, более 100 общественных туалетов, почти 20 спортивно-игровых площадок, более 20 информационных знаков. Обустроены 11 автомобильных стоянок, всего в зонах отдыха региона их 132.
Чтобы минимизировать загрязнение территории, установлено более тысячи контейнеров и урн.-0-
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