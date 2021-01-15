15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области окунуться на Крещение можно в 13 местах, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник водолазно-спасательной службы Минской областной организации ОСВОД Артем Дядев.

"Наша организация - это 7 спасательных станций и 30 спасательных постов, 16 из которых имеют статус постоянных, то есть круглогодичных. В этом году на Крещение купели будут организованы на территории трех спасательных станций: "Вилейская", "Солигорская", "Борисовская" (на городском пляже) - и на 10 спасательных постах в 8 районах Минской области", - рассказал Артем Дядев.

Начальник службы привел и печальную статистику: с начала года в Минской области утонули четыре человека, один из них ребенок. Трое остальных - рыбаки.

Артем Дядев напомнил, что 19 января отмечается еще и День спасателя. "Я хотел бы акцентировать внимание на этом людей, которые придут окунуться в купель. Давайте, уважая друг друга, проведем этот день, чтобы все, кто пришел окунуться, сделали это с удовольствием, чистой душой и помыслами и спокойно отправились домой к своим семьям", - добавил он.-0-

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