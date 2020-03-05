В Могилеве сотрудники ГАИ поздравят женщин-водителей с 8 Марта

5 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Цветы, подарки и теплые пожелания - сотрудники ГАИ Могилевского облисполкома в преддверии 8 Марта поздравят женщин-водителей с наступающим праздником. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский.

Праздничный рейд пройдет 6 марта с 14.00 до 15.00. Инспекторы будут останавливать автоледи по проспекту Пушкинскому около Дворца культуры области. Представительницам прекрасного пола вручат цветы, приятные и нужные подарки, пожелают весеннего настроения и безопасных дорог.

"В преддверии Международного женского дня сотрудники ГАИ традиционно готовят такой приятный сюрприз для милых дам - умниц, красавиц и уверенных участников дорожного движения, - отмечает Евгений Жилинский. - Акция проводится Госавтоинспекцией уже более 15 лет, но не теряет своей актуальности. Женщинам всегда приятно получать знаки внимания, тем более от мужчин в форме. А для нас их счастливые улыбки и горящие глаза - лучшая благодарность".

Во время проведения рейда сотрудники ГАИ также напомнят женщинам-водителям о важности соблюдения Правил дорожного движения.-0-