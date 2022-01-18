В Могилевской области из-за последствий сильного ветра вырубке подлежит 370 га леса

18 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области из-за последствий усиления ветра сплошной вырубке подлежит почти 370 га леса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный лесничий Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Олег Селих.

"Больше всего от ураганного ветра пострадали Чаусский район (здесь полностью вырубят 115 га леса), Быховский (90 га), Могилевский (70 га) и Белыничский (50 га), - отметил Олег Селих. - На утро 18 января в регионе сплошной вырубке подлежит почти 370 га леса. На территории около 4 тыс. га пройдет выборочная вырубка - здесь необходимо будет убрать от 2 до нескольких десятков деревьев, поваленных ветром. Полный ущерб, который понесли после непогоды леса региона, будет подсчитан до конца недели".

Поврежденные деревья будут вырублены и реализованы. Предварительно, их объем составит почти 200 тыс. куб.м. К слову, один из самых больших уронов в результате разгула стихии был нанесен лесам Могилевской области в 2009 году: тогда за 7 минут ураганным ветром было повалено порядка 1 млн куб.м деревьев. Сегодня перед лесничествами региона стоит задача завершить работы по устранению последствий непогоды до 1 апреля. Затем на пострадавших территориях будет проведена высадка новых лесных культур.-0-

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