В Могилевском районе обнаружены останки советского солдата

17 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Поисковики клуба "Виккру" в первый день раскопок в деревне Сидоровичи Могилевского района обнаружили останки неизвестного солдата Красной армии, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель клуба Николай Борисенко.

"Вместе с останками было найдено боевое снаряжение: каска, противогаз, патроны и другое. Медальона у бойца при себе не было", - рассказал руководитель клуба.

По словам Николая Борисенко, солдат Красной армии погиб в середине июля 1941 года. В это время здесь сражался 747 стрелковый полк под командованием майора Геннадия Златоустовского.

Поиски останков других солдат в данном районе продолжатся.-0-