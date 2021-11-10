В новом цеху Оршанского мясокомбината скоро начнутся пусконаладочные работы

10 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Оршанский мясоконсервный комбинат завершил монтаж оборудования в цеху по убою и переработке свиней и крупного рогатого скота (КРС) и в ближайшее время приступит к пусконаладочным работам, передает корреспондент БЕЛТА.

Это единственный подобный проект в стране, он реализуется по указу №506 "О развитии Оршанского района Витебской области". Производительность нового цеха будет в два раза выше нынешних мощностей. На производстве предусмотрено все до мелочей, чтобы товар соответствовал требованиям любого заказчика. Запуск цеха позволит наладить поставки продукции в Китай и мусульманские страны.

По планам на новом производстве будет работать около 200 человек. Одна из особенностей - полное разделение потоков сырья. "Цех оснащен автоматизированными поточными линиями с конвейерами. Оборудование имеет систему прослеживаемости продукта, начиная от приема и заканчивая выходом готовой продукции. Для переработки свинины и говядины предусмотрены отделения обвалки и жиловки, а также изготовления полуфабрикатов", - рассказала начальник цеха комбината Виктория Тимощенко. Производство будет соответствовать международным требованиям к качеству мясной продукции и ее упаковке. Вместимость холодильных и морозильных камер для КРС составляет 239 т, свинины - 212 т.

В новом цеху идет финальная подготовка к запуску, в ближайшие дни специалисты приступят к пусконаладочным работам. Изготовление продукции начнется уже с начала следующего года, но потребуется еще около двух лет, чтобы полностью загрузить производственные мощности.

ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" - один из крупнейших мясокомбинатов Беларуси с современным многопрофильным перерабатывающим комплексом. Завод является крупнейшим в стране производителем мясных, мясорастительных и рыборастительных консервов для детского питания, а также общего потребления. Предприятие работает с января 1930 года.-0-

Фото Александра Хитрова