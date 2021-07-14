В работу учреждений здравоохранения и образования Могилевской области ввели коррективы из-за жары

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В работу учреждений здравоохранения и образования Могилевской области ввели коррективы из-за жаркой погоды. За соблюдением всех необходимых правил следят специалисты Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам исполняющей обязанности заведующего отделением гигиены детей и подростков Иветты Семеновой, специалисты учреждения контролируют всю сферу образования области. "Пристальное внимание уделяется детским садам, оздоровительным лагерям, в том числе тем, которые размещаются в школах. Важно, чтобы был правильно организован питьевой режим. Вода должна быть в группах, отрядах и обеденных залах. Обязательно на прогулках. Кроме этого, во время мониторинга специалисты нашего центра уделяют внимание и тому, какой запас питьевой воды имеется в учреждении - в такую жару мы рекомендуем давать детям охлажденную воду, - рассказала Иветта Семенова. - Также мы смотрим на то, чтобы у детей во время прогулок обязательно были головные уборы - тонкие шапочки, панамы или кепки. Иногда так случается, что родители могут забыть шапочку для своего ребенка - обязательно просим напоминать им о необходимости головных уборов для детей в такую погоду. Потому что последствия перегрева или солнечного удара у детей могут быть очень серьезными".

Еще одно нововведение - сокращение прогулок. В жаркие послеобеденные часы прогулки на свежем воздухе запрещены. "Все администрации учреждений образования получили соответствующий документ - прогулки разрешены в утреннее время и после 17.00. Все эти меры должны помочь пережить жаркую погоду без серьезных последствий. Кроме этого, мы следим и за пищевыми блоками учреждений - особое внимание обращаем на работу холодильного оборудования и соблюдение условий хранения скоропортящихся продуктов. Также наши специалисты могут проверить и процесс доставки и приемки продуктов питания. Сотрудники учреждений сами строго следят за процессом, все вносится в специальный журнал. Это очень серьезная работа, потому что эти люди несут ответственность за здоровье детей. Пока никаких нарушений в этой части выявлено не было, все подходят к работе ответственно", - подчеркнула и.о. заведующего.

На контроле специалистов и учреждения здравоохранения области. Как отметила заведующая отделением надзора за организациями здравоохранения Елизавета Бузюк, пристальное внимание специалисты обращают на организацию питьевого режима как для пациентов, так и для персонала. "В свободном доступе как у медперсонала, так и у пациентов должна быть питьевая вода. Кроме этого, мы проверяем системы вентиляций и кондиционирования - их функционирование и исправность. В режимных кабинетах, таких как процедурные, обязательно должны быть жалюзи или специальные солнцезащитные козырьки на окнах. В палатах пациентов - шторы, - подчеркнула Елизавета Бузюк. - Пристальное внимание обращаем на соблюдение температурного режима в операционных. По рекомендациям Минздрава, там, где имеется превышение, необходимо сокращать плановые операции и оказывать только экстренную помощь".

Если специалисты Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обнаруживают нарушение температурного режима в учреждениях здравоохранения, они выдают специальные рекомендации по оптимизации работы в сложившихся погодных условиях.

"Мы не выбираем погоду. И не можем приостановить оказание медицинской помощи нашим гражданам - медики несут ответственность за здоровье и жизни людей. Потому стараемся подстраиваться под имеющиеся условия, чтобы люди и дальше продолжали получать качественную и своевременную медпомощь", - подчеркнула Елизавета Бузюк.-0-