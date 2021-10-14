В столичном пассажирском транспорте контролеры теперь следят и за соблюдением масочного режима

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 300 сотрудников контрольно-ревизорской службы следят за соблюдением масочного режима в столичном пассажирском транспорте. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь ГП "Минсктранс" Елена Громыко.

"В Беларуси с 9 октября действует обязательный масочный режим, в том числе усилен контроль за его соблюдением в общественных местах. В Минске почти 300 контролеров следят, чтобы граждане носили гигиенические маски для защиты органов дыхания в городском пассажирском транспорте. При отсутствии маски они имеют право сделать пассажиру замечание, в случае отказа контролеры предложат нарушителю покинуть салон. Пока была зафиксирована пара подобных случаев, в основном пассажиры стараются следовать правилам", - рассказала Елена Громыко.

Она также отметила, что на каждом остановочном пункте в пассажирском транспорте напоминают о необходимости соблюдать масочный режим. На автовокзале и в подвижном составе размещены наклейки с правилами санитарно-эпидемиологических мер.

"Минсктранс" призвал жителей столицы с уважением относиться к здоровью друг друга и носить маски в транспорте.-0-

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