В Ветковском районе из-за аварии более 50 домов были без воды

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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 домов и школа оставались без водоснабжения 13 февраля в Ветковском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.
Ночью 13 февраля поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения в деревне Столбун Ветковского района.
"В результате выхода из строя скважины произошло отключение холодного водоснабжения трех улиц - Победы, Советской и Школьной. Без водоснабжения остались 53 жилых дома и ГУО "Столбунская средняя школа", - сообщили в МЧС.
Причиной произошедшего стал выход из строя насоса. В восстановлении была задействована одна аварийная бригада КЖУП "Ветковское". В 13.10 водоснабжение потребителей было полностью восстановлено.-0-