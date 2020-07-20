В Витебске 21 июля начнут реконструкцию улицы Гагарина: трамваи по ней ходить не будут

20 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске с 21 июля в связи с началом реконструкции улицы Гагарина трамваи прекратят движение по ней и проспекту Людникова, сообщили БЕЛТА в филиале "Городской электрический транспорт Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс".

Конечным пунктом следования трамваев № 1, 3 станет остановка возле трамвайного депо и УВД. Трамвай №5 на время ремонта курсировать по своему маршруту не будет.

На это время появится дополнительный маршрут автобуса №24. Его маршрут следования: ул. Гагарина - просп. Людникова - ул. Смоленская - просп. Московский - ул. Белобородова - ул. М.Горького (до ОАО "Витебский завод тракторных запасных частей"). Также введут маршрут троллейбуса №14 на автономном ходу, дублирующий путь трамвая №5 (от микрорайона Фрунзе до керамзитового завода).

На время реконструкции изменится маршрут автобуса №27. На нем, а также маршруте №29 увеличат количество транспорта.

Как сообщалось, реконструкция Полоцкого путепровода в Витебске обошлась дешевле запланированной суммы. Оставшиеся деньги решено направить на дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города, в частности, на приведение в порядок улицы Гагарина. По расчетам специалистов, на необходимые работы нужно Br39 млн.-0-