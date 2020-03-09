В Витебске объявили месячник по благоустройству

9 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Весенний месячник по благоустройству города объявлен в Витебске и продлится по 30 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома Павел Шикшнян.

На протяжении почти двух месяцев руководителям районов города, организаций, учебных заведений, командирам войсковых частей и подразделений предстоит привести в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории. Особое внимание уделят уборке дворов, вырубке дикорастущих кустарников, покраске ограждений, удалению свалок мусора, наведению порядка в секторе индивидуальной жилой застройки. Во время месячника также намерены озеленить город, специалисты будут ремонтировать остановки общественного транспорта.

К участию в благоустройстве приглашают и жителей областного центра, добавили в горисполкоме.-0-