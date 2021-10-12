В Витебской области до 2025 года реализуют три проекта дорожной инфраструктуры

12 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в течение пяти лет планируют реализовать три крупных проекта в дорожной инфраструктуре региона, сообщил на сессии областного Совета депутатов зампредседателя облисполкома Владимир Белоус, передает корреспондент БЕЛТА.

По госпрограмме "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы в Витебской области хотят реконструировать дорогу Р46 на участке Лепель - Полоцк со строительством обхода, моста через Западную Двину и реконструкцией существующего моста в Новополоцке. "На дорогу проектно-сметная документация уже готова, разрабатывается на обход Полоцка и новый мост через Западную Двину. На восстановление моста в Новополоцке, который закрыли в июне, на этот год изыскано из республиканского бюджета Br13 млн, работы были начаты", - отметил Владимир Белоус. Также среди больших объектов Витебской области в госпрограмме прописано доведение трассы Витебск - Орша до дороги первой категории с четырьмя полосами и строительство обхода областного центра.

Генеральный директор КУП "Витебскоблдорстрой" Владимир Матвеев рассказал, что на балансе предприятия находятся 3842 автодороги общей протяженностью почти 15 тыс. км, 45% из них гравийные, 33% с асфальтобетонным, цементобетонным и булыжным покрытием. Также на дорогах области действует 857 мостов. "Местная дорожная сеть дорог требует больших финансовых ассигнований. На содержание и развитие автодорог Витебской области в 2017-2020 годах было выделено Br165,8 млн. Были улучшены эксплуатационные характеристики 911 км дорог и 176 пог.м мостов", - отметил гендиректор. За четыре года предприятие на обновление автопарка потратило Br11,9 млн собственных средств, приобретено 260 единиц техники. Изношенность техники на начало года составляла 60%.

Владимир Матвеев добавил, что по госпрограмме "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы предусматривается отремонтировать более 1,2 тыс. км дорог, из них не менее 25 км по новым технологиям, а также выполнить реконструкцию восьми дорожных сооружений протяженностью 141 пог.м. На реализацию программы запланировано Br374 млн.-0-