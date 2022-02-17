В Витебской области количество рассмотренных судами административных дел сократилось на треть

17 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Количество рассмотренных судами Витебской области административных дел в 2021 году сократилось на треть, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебского областного суда Александр Федюкевич.

Всего за этот период суды рассмотрели около 26 тыс. административных дел, что почти на 13,1 тыс., или на 33,5%, меньше, чем в 2020-м. По судебной системе Беларуси снижение составило 22,5%.

Такая динамика вызвана несколькими факторами, пояснил Александр Федюкевич. Прежде всего областной суд считает необходимым концентрировать усилия районных судов на рассмотрении сложных дел, требующих судебной проверки, в частности, с допросом свидетелей, оценкой доказательств. Это могут быть материалы, по которым граждане не согласны с содержанием протокола об административном правонарушении или возможно применение серьезных санкций, например, в виде административного ареста. Вместе с тем по ряду этой категории дел предусматривается альтернативная подведомственность (допускается рассмотрение не только в суде, но и в другом органе, например, в ОВД). Если материалы носят бесспорный характер (при очевидности события, когда подозреваемый признает вину, отсутствует необходимость применения взыскания, связанного с изоляцией от общества), то областной суд рекомендует разрешать такие дела в органе, которому предоставлено такое право.

Важным аргументом обоснованности такой позиции областного суда является улучшение административного судопроизводства, отметил Александр Федюкевич.

Кроме того, сокращению числа рассмотренных административных дел способствовало вступление в силу с марта 2021 года новых редакций КоАП и ПИКоАП, а также усиление профилактической работы правоохранительных органов, добавил руководитель областного суда.

В общей структуре административных правонарушений удельный вес дел, относящихся к домашнему насилию (насильственные действия или нарушение защитного предписания), составил около 36%, еще около 14,8% приходится на такие нарушения, как распитие алкоголя или появление в состоянии опьянения в общественном месте, примерно 12,5% - мелкое хулиганство, почти 6,7% - мелкое хищение.

Прекращено по различным основаниям производство почти по 6 тыс. дел (22,7% от общего количества рассмотренных), в том числе в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения - около 470 дел (1,8%). Кроме того, свыше 2 тыс. материалов (7,1%) суды возвратили для исправления недостатков. Решение об освобождении от административной ответственности принято более чем по 500 делам, в том числе примерно в каждом четвертом случае с вынесением предупреждения, что предусмотрено новой редакцией КоАП, отметил Александр Федюкевич.

В 2021 году структура взысканий по этой категории дел существенно не изменилась по сравнению с 2020-м. Так, около 79,6% нарушителей оштрафованы, более 4,2 тыс. граждан (19,8%) подвергнуты административному аресту.-0-