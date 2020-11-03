Валерий Вакульчик представлен в должности помощника Президента - инспектора по Брестской области

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков представил сегодня в Брестском облисполкоме нового помощника Президента - инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Вакульчик - человек на Брестчине известный: здесь родился, здесь же начинал свою службу, после чего прошел долгий путь работы в различных структурах силового блока. "Человек с богатым жизненным и профессиональным опытом. На всех своих постах характеризовался как проницательный человек, с высокими организаторскими способностями, аналитическим складом ума. Думаю, все эти качества позволят ему достойно работать в новой должности. Уверен, что его опыт работы в важных структурах силового блока, прямая связь с Президентом и дополнительные полномочия помогут в непростой период навести порядок с точки зрения общественной безопасности брестского региона", - отметил Максим Рыженков.

Он вручил Валерию Вакульчику удостоверение помощника Президента - инспектора по Брестской области, пожелав успехов в решении всех поставленных перед ним задач. "Я рад и благодарен главе государства за это кадровое решение, которое им принято", - по-военному кратко поблагодарил Валерий Вакульчик.

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