Важен вклад каждого человека в развитие страны - мнение

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждый может внести свою лепту в развитие страны. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА бригадир бригады маляров филиала "Специализированное управление №47" ОАО "Строительный трест №14" Марина Некревич, комментируя Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию.

Марина Некревич более 10 лет трудится на предприятии. "Работа нравится, стараемся выполнять порученные задачи качественно и в срок. Надо делать - делаем, не считаясь со временем. За счет умения сконцентрироваться удается вдвое сокращать сроки при вводе значимых социальных объектов. Сейчас мы задействованы на строительстве современной школы в 21-м микрорайоне Гомеля. Делаем все, чтобы 1 сентября мальчишки и девчонки сели за парты в новом учреждении. Это будет современный образовательный комплекс", - рассказала бригадир.

Глава государства в своем Послании неслучайно подчеркнул значимость вклада каждого человека в развитие страны, считает Марина Некревич. "Работа в коллективе показывает, что, объединившись, можно сделать многое", - отметила она.

Строительная отрасль в Беларуси вышла на новый уровень, уверены в строительном тресте №14. В 1990-е годы отдельные стройорганизации сдавали один новый дом в год, и это был праздник. Сейчас же возводятся целые жилые кварталы, параллельно на карте городов появляются школы, детские сады, торговые центры, поликлиники. "Мы строим жилые дома не только в Гомеле, но и райцентрах - Добруше, Корме, Ветке и других населенных пунктах. Для нашего коллектива это стабильная работа, достойная зарплата. Для людей - возможность улучшать жилищные условия, в том числе при государственной поддержке. Социальная политика синхронизируется с развитием строительного комплекса и других сфер, она направлена на благополучие населения", - подчеркнул заместитель генерального директора по идеологической работе и социальному развитию ОАО "Строительный трест №14" Дмитрий Мурашко.-0-