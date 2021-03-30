Велосипедный сезон откроют 10 апреля в Беловежской пуще

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" 10 апреля откроют велосипедный сезон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе туризма, маркетинга и рекламы нацпарка.

Новый теплый сезон в пуще откроют велопробегом (начало в 11.00). Желающие поучаствовать в нем смогут взять велосипеды в пункте проката. Прокат велосипеда в этот день обойдется в Br10. Владельцам личного двухколесного транспорта представится возможность прокатиться по заповедному лесу бесплатно.

"Сотрудники национального парка встретят гостей у главных ворот Беловежской пущи. Проведут по уникальному маршруту, где участников велопробега будут ждать сюрпризы во время туристического привала на территории легендарной "Царской поляны". У всех будет возможность отведать беловежской ухи и ароматного чая на травах, поучаствовать в веселых спортивных играх и развлечениях", - рассказали в туротделе.

В Беловежской пуще разработано 22 туристических маршрута, в том числе более 10 - велосипедных. Некоторые из них сконцентрированы вблизи основной инфраструктуры национального парка. Есть и такие, которые ведут в удаленные уголки.

Национальный парк в прошлом году посетили более 25 тыс. велосипедных туристов. "Из года в год их число увеличивается, веломаршруты очень востребованы. Многие любители активного образа жизни выбирают такой отдых. Совмещают велосипедные прогулки с посещением наших туристических объектов. Некоторые останавливаются на несколько дней, чтобы покататься по пуще на велосипеде", - отметили собеседники. В Беловежской пуще для проката доступно 300 велосипедов.-0-