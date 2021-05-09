Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая и генетическая память. Об этом заявила на торжественном мероприятии в честь 76-го Дня Победы в Гомеле ветеран Великой Отечественной войны Аэлита Самсонова, передает корреспондент БЕЛТА.

Аэлита Ивановна не рассказывала об ужасах военных лет. Она коротко обозначила масштабы подвига советского народа.

"Чтобы водрузить победное знамя над Рейхстагом, надо было остановить и разгромить фашиста под Сталинградом, пройти через Курскую дугу, снять блокаду Ленинграда, освободить Беларусь, Украину, Молдову, Литву, Эстонию, Латвию и Карелию, страны Западной Европы. Было трудно, порой невыносимо, но вера в Победу и самоотверженная любовь к своей Родине нам давала силы. И мы победили", - отметила она.

С особой просьбой ветеран обратилась к молодым гомельчанам. "День Победы - праздник, который объединяет все поколения. Это наша национальная слава и гордость. Ваш святой долг сегодня - сделать так, чтобы не стиралась эта историческая и генетическая память. Чтобы еще много поколений помнили, какой ценой досталась Победа", - подчеркнула Аэлита Самсонова.

Ветеран призвала гомельчан всех поколений беречь и приумножать традиции своих дедов и отцов, быть достойными тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость родного края. Также она пожелала всем здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.-0-

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