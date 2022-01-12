"Виккру" планирует создать в Могилеве музей поисковой работы молодежи

12 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Музей поисковой работы молодежи планирует создать в Могилеве областной историко-патриотический клуб "Виккру". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель общественного объединения Николай Борисенко.

Экспозиция будущего музея будет собрана из предметов военного периода, найденных во время работы поисковых экспедиций клуба, разработкой музейной концепции также займутся могилевские поисковики. На сегодня часть экспонатов, собранных ими, разместилась в небольшой музейной комнате. Создание музея поисковой работы позволит могилевчанам и гостям города намного шире познакомиться с историей обороны Могилева и деятельностью "Виккру". Акцент будет сделан на патриотическом воспитании молодежи.

"Поиск - идеальная форма работы, позволяющая достучаться до ребенка, - уверен Николай Борисенко. - Именно поэтому мы стали приводить детей на раскопки и показывать им свою работу. Вот она - настоящая война: сколько лет солдат лежал всего в полуметрах от поверхности земли. Смотрите, в каком виде он принял свою смерть. Мы рассказываем, какой здесь был бой, как дрались противники и кто победил. Они все видят в деталях, поэтому такие уроки производят на них неизгладимое впечатление. И именно на таких конкретных примерах воспитывается патриотизм".-0-