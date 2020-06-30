Витебская "Полимерконструкция" разработала установку по производству дезинфектанта

30 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское УП "Полимерконструкция" разработало и освоило выпуск импортозамещающей установки электрохимической активации воды "Кристалл ЭХА" для производства дезинфицирующих средств, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный технолог предприятия Валерий Еловик.

Компания специализируется на создании водоочистных технологий и оборудования. Когда эпидемиологическая ситуация потребовала оперативно развернуть выпуск критически важной продукции, предприятие в числе первых переориентировало часть мощностей под производство средств для противовирусной и антибактериальной обработки помещений. "В связи с коронавирусом люди изменили отношение к гигиене, в том числе производственных территорий, поэтому мы решили разработать оборудование для производства дешевых и эффективных дезинфицирующих средств, чтобы организации могли самостоятельно их устанавливать и выпускать дезинфектанты под собственную потребность", - рассказал Валерий Еловик. При этом в Беларуси этой темой пока никто не занимается. Разработка способна заместить импортные аналоги.

Оборудование быстро устанавливается, просто эксплуатируется, способно работать в проточном режиме, конкурентоспособно как по стоимости непосредственно изделия, так и вырабатываемого дезинфектанта. Производительность установки стандартной комплектации составляет от 50 до 150 л в час жидкого средства с повышенным окислительно-восстановительным потенциалом. Сырьем для нее вступают вода и поваренная соль, поэтому продукт получается экологически безопасным. Оборудование легко масштабируется в зависимости от потребности заказчика. Дезинфектант имеет широкий спектр применения. В частности, его можно использовать для влажной уборки помещений, дезинфицирования объектов методом распыления, в том числе сельскохозяйственных, где содержатся животные, что позволяет значительно снизить риски падежа скота. В этом случае требуются большие объемы дезинфицирующего средства, которое должно быть дешевым и эффективным, чтобы получить экономичный противовирусный эффект, пояснил Валерий Еловик.

Оборудование и дезинфектант "Анолит-ПК" прошли все необходимые сертификационные процедуры, после чего "Полимерконструкция" приступила к продвижению разработки. "Пока сложно говорить о потенциале внутреннего рынка, который далек от насыщения. Мы также рассчитываем развивать экспортный потенциал установки в российском направлении", - сказал Валерий Еловик. Предприятие работает под заказ по всей номенклатуре продукции. Это распространяется и на "Кристалл ЭХА", но в случае возникновения повышенного спроса проработаны возможности наращивания выпуска импортозамещающего оборудования в сжатые сроки.

УП "Полимерконструкция" создано в 1999 году, специализируется на разработке современных технологий и технологических решений для очистки воды и сточных вод на объектах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов и промышленных предприятий, а также производит локальные очистные сооружения, насосные станции и станции обезжелезивания, полимерные резервуары и емкости для различных нужд.-0-