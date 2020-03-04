Витебские машиностроители совместно с украинцами разработали пожарный автогидроподъемник

4 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Компания "Витебские подъемники" освоила производство пожарных автогидроподъемников, сообщил корреспонденту БЕЛТА его директор Андрей Сидоров.

Совместный проект реализован витебскими машиностроителями в сотрудничестве с украинским производителем пожарных автомобилей "Титал". Разработанное специалистами "Витебских подъемников" оборудование изготовлено из высокопрочной стали Domex и смонтировано на шасси Ford. При изготовлении были учтены все требования технических регламентов Таможенного союза и ЕС. На платформах можно разместить все необходимое спасателям оборудование, при этом оно будет готово к немедленному употреблению. Высота подъема - 30 м. Конструкция позволяет эвакуировать людей и подавать воду. Локализация отечественного сырья в общем объеме производства новинки - 80%. Завершает комплектацию машин партнерская компания.

Впервые разработка была представлена 19 февраля в Киеве и получила высокую оценку местных органов власти и представителей Госслужбы Украины по ЧС. Этому ведомству поступили три первые машины. "В дальнейшем будет налажен серийный выпуск пожарных автогидроподъемников. Объем будет формироваться в зависимости от спроса", - уточнил Андрей Сидоров.

За 2019 год объем производства на предприятии вырос почти на 26%. Около 90% выпущенной продукции поставлено на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Было создано около 40 новых рабочих мест, введены в строй 3 тыс. кв.м. дополнительных производственных площадей. Объем инвестиций составил около $1 млн собственных средств, они были направлены на закупку оборудования. В этом году количество инвестиций планируется удвоить.

Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" (торговая марка ВИПО) образовано в 2004 году и входит в группу взаимодополняющих юридических лиц, специализирующихся на развитии производства подъемно-транспортного оборудования. На предприятии выпускают более 85 моделей техники, в том числе бурильных и кран-манипуляторных установок, гидробортов. Ежегодно компания производит около 450 машин различного типа. "Витебские подъемники" - корпоративный партнер ведущих автопроизводителей Беларуси и России. Среднесписочная численность работников - около 320 человек. Руководитель предприятия Андрей Сидоров - лауреат премии "Человек года Витебщины - 2019".-0-

Фото компании "Витебские подъемники"