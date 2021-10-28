Власти Минска определили 5 ключевых направлений безопасности в учебных заведениях

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача создания безопасных условий для детей и подростков в учебных учреждениях очень многогранна. Чтобы ее обеспечить, нужен комплексный подход. Об этом заявил сегодня мэр Минска Владимир Кухарев на заседании Мингорисполкома по соответствующей теме с участием премьер-министра Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава столицы, во всем мире в последние годы было немало примеров угроз безопасности детей, учащихся учебных заведений. Мингорисполкомом была в этом году проделана масштабная работа, чтобы избегать таких фактов.

"Но мы видим, что необходимо выработать комплексные подходы", - сказал он. Потому что источников опасности действительно много - как извне, так и внутри самого микросоциума учащихся (что зависит от поведения детей и подростков, технического состояния базы учреждения и комфортных условий), а также в онлайне.

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран перечислил пять основных факторов безопасности и предпринятые по этим направлениям столичными властями меры.

Прежде всего, это контроль доступа, предотвращение проникновения посторонних на территорию учреждений. За этот год уже установлено 359 систем контроля - автоматические турникеты. Ведется перевод школ под охрану Департамента охраны МВД, эта работа должна быть завершена к 1 января 2022 года. Среди колледжей и вузов 16% не пользуется услугами ведомства. Часть из них имеет свою службу безопасности. Другим рекомендуется заключить договоры с департаментом.

В целом учреждения образования Минска уже оборудованы системами видеонаблюдения. Но многие камеры устарели, их будут обновлять. Часть камер будет интегрирована в единую базу с хранением записей.

Роман Головченко

Далее - обеспечение должного санитарно-технического состояния, обновление технической базы садов, школ, колледжей и т.д.; минимизация травматизма; создание безопасной информационной среды.

Премьер-министр Роман Головченко поинтересовался, достаточно ли ограничения физического доступа в учреждения, чтобы предупредить факты террористических, экстремистских действий на их территории. По его мнению, нужны дублирующие меры, чтобы не только турникеты и вахтеры преграждали путь посторонним. Кроме того, не исключается фактор внутренней угрозы - со стороны кого-то из самих учащихся, когда кто-то из них в силу тех или иных причин может повести себя неадекватно и агрессивно.

Артем Цуран указал на возросшие бюджетные ассигнования в связи с пользованием услугами Департамента охраны. Но как раз это и помогает удвоить эффективность входного контроля.

Владимир Кухарев считает, что основной проблемный вопрос - с учащимися и преподавателями. В случае ЧС, бывает, они теряются, не знают, что делать. "Мы возлагаем надежды на центр безопасности, через который проведем всех учащихся. И надо внедрять в школах спецкурс, чтобы выработать алгоритмы поведения в чрезвычайных ситуациях", - сказал мэр.

Владимир Кухарев

/Будет дополнено/.

Фото Оксаны Манчук