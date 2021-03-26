26 марта, Лясковичи /Корр. БЕЛТА/. Водный туризм планируют расширять в Национальном парке "Припятский". Об этом сообщил генеральный директор ГПУ "НП "Припятский" Степан Бамбиза во время заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Обновление и обустройство современных пристаней было предусмотрено при создании историко-этнографического комплекса "Музей под открытым небом" в Лясковичах. На расширенном водном канале от реки Припять сейчас действуют пристани для теплохода, катеров и лодок, которые примыкают к благоустроенной набережной. В нацпарке подготовлены предложения для разных категорий гостей, в том числе семейного отдыха.

Как рассказал Степан Бамбиза, особенно востребован теплоходный маршрут по Припяти. В водном путешествии туристы видят живописные места Припятского Полесья. "Припять в этом году широко разливается. Она еще покажет свой масштаб, нрав и характер. Сезон водных путешествий только-только начинается, и мы готовы принимать гостей и дарить им новые впечатления и эмоции", - подчеркнул он.

Разлив Припяти гости также могут оценить с высоты дозорной башни, которая размещена на территории постоянно действующей экспозиции музея под открытым небом. Каждому, кто преодолеет 144 ступени башни, открывается необычайная панорама на шикарную Припять, старинную церковь и агрогородок.

Историко-этнографический комплекс - воспроизведенная местность с предметами быта и ремесел населения Полесского региона. Несколько локаций связаны с укладом местных жителей, их мастерством. Гостей приглашают в хлебосольный "Дом полешука", на подворья "Охота и рыболовство", "Гончарство и кузница", "Лозоплетение и бондарство", ветряную мельницу и другие. Музей под открытым небом работает круглый год.

Во время заседания Межведомственного экспертно-координационного совета прозвучало предложение создать водный теплоходный маршрут по Припяти, объединяющий Гомельский и Брестский регионы. По предварительной оценке, такие туры будут востребованы.

Национальный парк "Припятский" расположен на юге Гомельской области на территории Житковичского, Петриковского и Лельчицкого районов. Его территория представляет собой первозданную природу в долине реки Припять, уникальные болота и пойменные дубравы. Национальный парк "Припятский" - сочетание природного, культурного и исторического наследия. Это место называют белорусской Амазонией в центре Европы. Здесь зародился и развивается международный этнографический фестиваль "Зов Полесья".-0-