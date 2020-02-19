Вопрос с зарплатами бюджетников находится на контроле Администрации Президента

19 февраля, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента держит на постоянном контроле вопрос заработной платы в бюджетной сфере. Об этом заявила журналистам во время посещения Волковысского колледжа ГрГУ им. Янки Купалы заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Чуприс ознакомилась с работой учебного заведения, где в основном готовят будущих педагогов, встретилась и побеседовала с коллективом. Поднимались вопросы профессиональной деятельности, развития системы образования в целом и заработной платы в этой сфере.

"Этот вопрос - на постоянном контроле. Есть случаи вброса информации о том, что заработная плата в образовании, спортивных школах, культурной сфере снизилась. Проведенный мониторинг показал, что фонд заработной платы на январь не уменьшился", - отметила Ольга Чуприс. Она подчеркнула, что в отдельных случаях были выявлены перекосы в начислении зарплат, однако, как выяснилось, они возникли из-за неверного подсчета. По итогам пересчета заработная плата была выравнена.

"Что касается волковысского коллежда, то здесь в январе заработная плата преподавательского состава не была снижена. Более того, импонирует, что руководство колледжа видит, как развиваться дальше. Это касается увеличения экспорта образовательных услуг и более активной работы по оказанию новых видов услуг на внутреннем рынке", - обратила внимание Ольга Чуприс. Она подчеркнула, что такой подход позволит направлять дополнительные средства как на развитие самого колледжа, так и на повышение заработной платы.

Помимо встречи с коллективом колледжа в Волковыске, Ольга Чуприс провела личный прием граждан в Берестовицком районе и внепланово ознакомилась с ситуацией по работе с населением в Слонимском районе.-0-

Необходимо усилить правовую защиту учителя - Ольга Чуприс Такое мнение высказала во время посещения Волковысского колледжа УО "Гродненский государственный университет им.Я.Купалы" заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Фото Леонида Щеглова