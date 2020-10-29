Вопросы математической подготовки в техуниверситетах обсудят на конференции в Гомеле

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Математическая подготовка в университетах технического профиля: непрерывность образования, преемственность, инновации" откроется 5 ноября в Гомеле в Белорусском государственном университете транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.
Форум посвящен проблемам развития математической подготовки студентов в технических университетах. Из-за эпидемиологической обстановки он пройдет в очно-дистанционном формате. Ожидается участие представителей белорусских и российских высших учебных заведений.
Ключевыми направлениями выступлений в секциях станут проблемы современного математического образования студентов инженерно-технических специальностей, преемственность обучения математике на уровне среднего, среднего специального, общего и высшего образования.
Материалы конференции будут представлены в сборнике.-0-