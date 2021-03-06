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06 марта 2021, 13:41

Второй квартал электродомов в Витебске построят на юго-восточной окраине к 2025 году

Фото из архива
Фото из архива

6 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новый проектируемый жилой район Никрополье в Витебске планируется застроить к 2025 году 10 многоквартирными домами, в которых для отопления и горячего водоснабжения будет использоваться электроэнергия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный архитектор проекта новополоцкого филиала института "Витебскгражданпроект" Дмитрий Васькович.

Территория в 20 га расположена на юго-востоке города около областного клинического онкологического диспансера в границах пересечения улиц П.Бровки и Воинов-интернационалистов. В соответствии с генеральным планом Витебска участок предназначен для размещения жилых домов повышенной этажности (от 10 до 16). По словам Дмитрия Васьковича, при полном освоении участка здесь будет построено почти 1,4 тыс. квартир общей жилой площадью около 81 тыс. кв.м. В результате население квартала составит порядка 2,9 тыс. человек. Для освоения территории предстоит снести 26 домов усадебного типа, преимущественно ветхих. При этом их собственникам будет оказано максимальное содействие в реализации прав, предусмотренных законодательством при изъятии земельных участков для государственных нужд.

Район включен в региональный план строительства жилья с использованием электроэнергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это второй (после перспективного микрорайона на пересечении улиц Горького и Воровского) квартал электродомов в Витебске. Однако с учетом технических сложностей, которые возникли при освоении территории под первый квартал электрифицированного жилья, Никрополье будет застроено быстрее, предположил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Юрий Выжиковский.

На данном этапе прорабатываются два варианта типовых проектных решений застройки: так называемый сухой вариант с подведением электричества напрямую к дому с поквартирной установкой электроконвекторов, а также строительство двух котельных в едином блоке с трансформаторными подстанциями. В последнем случае котельные, работая на электроэнергии, будут подогревать воду, которая затем по стандартной схеме распределяется по домам. Как отметил Юрий Выжиковский, второй вариант предпочтительнее по ряду причин. Во-первых, на площадке застройки есть действующая трансформаторная подстанция "Новая" и для реализации проекта нужно только нарастить ее мощность. Во-вторых, отработав такую схему электрообеспечения многоэтажек в Никрополье, можно будет ее тиражировать на другие микрорайоны Витебска для перевода домов в разряд электрифицированных.

Застраивать микрорайон предстоит по схеме замкнутых дворов, то есть свободных от автомобилей. Дворовые пространства будут изолированы от транспорта и парковок, а единственный проезд проектируется по центру района. Также здесь планируется возвести новые для Витебска 11-этажные дома ГП "Витебский ДСК". В модернизированной 10-этажке появление дополнительного этажа положительно повлияло на стоимость квадратного метра жилья. По словам Юрия Выжиковского, сейчас такие проекты отрабатываются при точечной застройке областного центра. Кроме того, в Никрополье планируется возвести детский сад на 106 мест, многофункциональный общественный центр, спорткомплекс с бассейном. Проходящие через микрорайон трамвайные пути планируется продлить, а конечную остановку и трамвайное кольцо переместить на площадку при пересечении улиц Чкалова и Бровки.-0-

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