Выпуск продукции агропромышленных объединений Витебской области в январе - мае вырос на 14%

10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Агропромышленные объединения Витебской области выпустили за январь - май товарной продукции на Br488 млн, нарастив темп объема производства до 114%. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов перед рабочим совещанием председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева с руководителями районов, крупных агропромышленных предприятий области по вопросу реализации указа №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области". В работе совещания также принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

Характеризуя деятельность объединений по итогам пяти месяцев, Борис Ефремов положительно оценил их работу. "Темп роста экспорта за этот период сложился на уровне 119%, или $61 млн, выручки от реализации - 115%, или Br661 млн. С превышением уровня прошлого года сработали сельхозорганизации объединений. Есть рост в производстве молока. При этом впервые в июне удой молока на корову в сутки превысил 13 кг. Несколько опустился показатель в свиноводстве, но во втором полугодии мы ожидаем восстановления количества поголовья свиней, соответственно вырастут валовые привесы и производство данной продукции. Что касается технических вопросов деятельности объединений, то к 1 августа их планируется закрыть. Уже практически завершены переговоры со всеми основными кредиторами, что приносит результат", - рассказал Борис Ефремов.

По его словам, остаются некоторые проблемные вопросы, касающиеся соблюдения технологии производства сельхозпродукции, дисциплины содержания скота, воспроизводства стада. Многие из них обсуждались затем на совещании. Также участники рассмотрели темы, касающиеся проведения сельскохозяйственных работ по заготовке кормов, модернизации, реконструкции, строительства животноводческих объектов, содержания скота, подготовки организаций АПК к уборочной кампании.

На основании указа №70 в Витебской области созданы семь агропромышленных объединений на базе открытых акционерных обществ "Молоко" (г.Витебск), "Витебский мясокомбинат", "Верхнедвинский маслосырзавод", "Глубокский молочно-консервный комбинат", "Оршанский мясоконсервный комбинат", "Полоцкий молочный комбинат", "Поставский молочный завод". В них вошли 142 предприятия, из них 111 сельскохозяйственных. Общая площадь сельскохозяйственных земель в их составе - около 700 тыс. га, количество крупного рогатого скота - порядка 350 тыс., птицы - около 1,5 млн, свиней - почти 100 тыс. голов.-0-