Высокотехнологичный стационар планируют создать на базе клиники Витебского медуниверситета

13 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На базе клиники Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) планируется создать мощный высокотехнологичный стационар. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор вуза доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный после видеомоста со встречи Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Анатолий Щастный обратил внимание, что глава государства во время встречи ответил на многие вопросы, которые обсуждаются в среде медиков. Важно, что был затронут вопрос университетских клиник, где можно сплотить образование, лечебную и научную работы. "У нас сегодня есть, как мы ее называем, клиника ВГМУ - это больше база, которая занимается хозрасчетной деятельностью. Там есть отделение пластической хирургии, диагностическое, косметология, стоматология - разные направления существуют. Консультируют опытные преподаватели вуза. В будущем хотим провести реконструкцию и модернизацию этой клиники с последующим созданием мощного высокотехнологичного стационара. Сегодня во время встречи мы поняли, что наши мысли идут в правильном направлении и этому проекту быть", - сказал ректор.

Актуальным он назвал вопрос экспорта образовательных услуг. "Мы развиваем это направление. И не только потому, что оно приносит немалый финансовый заработок и позволяет укреплять материально-техническую базу, учить, выдавать гранты студентам и сотрудникам. Здесь еще важна огромная имиджевая составляющая - как для университета, так и для страны. В нашем вузе вектор экспортных услуг разносторонний. Около 50% преподавателей владеют английским языком, у них и зарплата повыше, поэтому мотивируем учить язык и других педагогов, студентов", - отметил Анатолий Щастный.

В Витебском медуниверситет обучаются более 1,3 тыс. студентов из почти 40 стран. "Уже сложились среди них крупные землячества. Причем мы стараемся готовить себе иностранных студентов еще в наших подготовительных отделениях, которые занимаются по белорусским учебникам и программам, но в своих странах. Там есть подготовительные отделения, где молодые люди сдают экзамены, чтобы понять, будут они студентами ВГМУ или нет", - рассказал ректор.-0-