Заяц: защита страны - обязанность не только армии, но и каждого гражданина

16 июня, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Защита страны - обязанность не только армии, но и каждого гражданина. Об этом заявил журналистам председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Шклове под руководством главы государства состоялась встреча по вопросам территориальной обороны. Леонид Заяц, в частности, доложил Президенту о готовности Могилевской области к территориальной обороне.

"Защита нашего Отечества - обязанность не только Вооруженных Сил, но и каждого гражданина, - подчеркнул губернатор. - Конечно, порох надо держать сухим, но обычные жители нашей страны должны быть готовы и уметь защитить свою землю, родных и близких".

В конце прошлого года в регионе создали три штаба территориальной обороны - на базе Могилевского, Бобруйского и Кричевского районов. Около 500 граждан были мобилизованы в три стрелковых батальона. "Люди с понимаем отнеслись к мобилизации, очень ответственно к этому подошли, показали достаточно слаженную работу наших войск, - заявил председатель облисполкома. - Каждый гражданин нашей республики, тем более военнообязанный, должен знать, где он будет в военное время и какую задачу будет выполнять. От этого зависит безопасность нашего государства".-0-