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23 января 2020, 22:18

Зомби-апокалипсис и 3D-модели мира - в Могилеве прошел первый выпускной IT-лаборатории

Фото из архива
Фото из архива

23 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Хорроры, игры про зомби-апокалипсис и 3D-модели мира - такие разработки презентовали сегодня в Могилеве первые выпускники бесплатной IT-лаборатории при Белорусско-Российском университете, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная особенность лаборатории - лекции и практические занятия проводят студенты БРУ. Выпускники продемонстрировали в том числе компьютерные игры: ребята продумали для них не только механику, но и возможные варианты графического и звукового оформления. Большинство работало парами. И никто из них не собирается останавливаться на достигнутом.

Юными наставниками стали Станислав Шампанов, Вячеслав Смирнов и Сергей Ямщиков. Они студенты третьего курса и планируют связать свое будущее с IT-сферой. Ребята рассказали, что их ученики все сложные программы осваивали с нуля. На старте в группе было 20 человек, до выпуска дошли всего восемь. "Мы, как наставники, очень гордимся их результатами. Больше всего радует то, что у ребят есть огромное желание расти и развиваться", - отметил Станислав Шампанов.

"Разработка компьютерных игр - это огромный рынок, который еще не развит в Беларуси. И мы втроем уже решили, что будем создавать свою команду. Планируем делать игры, продавать их. И в тоже время - продолжать развиваться как профессионалы и помогать расти другим", - поделился Вячеслав Смирнов.

Выпускники IT-лаборатории Стас и Илья презентовали короткое видео. На нем - двор, где разместились забор, дом, брошенная машина, деревья, фонари. Эта была небольшая зарисовка мира, в котором будут происходить действия игры про зомби-апокалипсис. Механику игры разработали другие ученики курса.

Один из авторов 3D-дизайна Станислав Якубовский - пятикурсник экономического факультета Белорусско-Российского университета. Молодой человек признался: его всегда интересовала разработка компьютерных игр. "У меня не было никаких навыков в 3D-моделировании. Я пришел сюда абсолютно пустым, но с огромным желанием научиться. Самым сложным оказалось совмещать основную учебу и курсы. Потому что основная работа была дома самостоятельно. Здесь нам показали алгоритмы, следили за тем, чтобы все было правильно с технической стороны. Наши наставники не задавали каких-то рамок - делай все, на что хватит воображения. Главное - без ошибок", - поделился парень.

IT-лаборатория, которую не только придумали, но и успешно реализовали студенты БРУ, будет представлять Могилевскую область на республиканском этапе конкурса "100 идей для Беларуси". Кроме того, уже в феврале такая лаборатория заработает на платной основе в инкубаторе малого предпринимательства в Могилеве. Обучаться в ней смогут все желающие. Лаборатория в Белорусско-Российском университете продолжит свою работу с нового учебного года. Для студентов вуза занятия останутся бесплатными.-0-

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