1 сентября посвящается: фотографии, которые вызовут ностальгию и вернут в школьные годы

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 сентября традиционноотмечают День знаний. В школах начинается новый учебный год, а для первоклашек вместе с первым звонком – новый и значимый этап в их жизни. Нарядные и отдохнувшие школьники сядут за парты, а учителя распахнут двери для учеников в удивительный мир знаний и возможностей.

Дети, у которых все еще впереди, волнение родителей и встреча с учителями - 1 сентября в разные годы в архивных фотографиях БЕЛТА.

В микрорайоне Запад в Минске открылась новая СШ № 179. Выпускница Минского педучилища № 2 Н.В. Кугач со своими ребятами из I-А класса, 1987 год

Первоклассница Катя Волокович. СШ № 40 г. Витебска, 1994 год

На линейке в слуцкой школе №8, 2013 год

Новую школу открыли в молодом микрорайоне Гомеля, 2020 год

На линейке в средней школе №1 Фаниполя, 2021 год

Первый урок в средней школе № 53 г. Минска, 1 сентября 1988 года

Первая минская педагогическая гимназия, 1990 год

1 сентября 1988 года. Средняя школа № 53 г. Минска

Праздничная линейка, посвященная Дню знаний в Линовской средней школе Пружанского района, 2017 год

Праздничная линейка по случаю Дня знаний в Докшицах, 2021 год

Учебно-педагогический комплекс "Ясли-сад - начальная школа №11" торжественно открылся в новом юго-восточном микрорайоне Бреста, 2019 год

В Бресте открыли самую большую школу в области, 2019 год

СШ №27 г.Могилева. Казей Ариадна Ивановна - учительница средней школы среди учеников СШ №27, 1973 год

Минская СШ № 65 имени Героя Советского Соза Б.С. Окрестина, 1979 год

Новую школу открыли в молодом микрорайоне Гомеля, 2020 год

44-ая школа им.Я.Коласа. Педагог-воспитатель Л.М.Рухлевич помогает ученикам 1 "А" класса подготовиться к урокам, 1972 год

Витебск, 2020 год

Заслуженная учительница республики А.И. Станютко с учениками, 1973 год

Ляховичская начальная школа Дзержинского района, 1989 год

Витебск, 2020 год