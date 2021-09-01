День знаний проходит в Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День знаний проходит сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Система образования к началу учебного года готова. В стране будут действовать 2940 государственных учреждений общего среднего образования. К 1 сентября вводятся 7 новых школ на 6095 мест (по одной школе в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и две в Минске). Школы оснащены необходимым оборудованием, методическими рекомендациями, учебниками.

К занятиям приступят около 1 млн 85 тыс. учащихся, из них 118 тыс. первоклассников.

Первый урок, который пройдет 1 сентября в учреждениях общего среднего образования, будет на тему "В единстве белорусского народа - основа независимой страны", посвященную Году народного единства. Педагоги подготовили для учащихся маршруты экскурсий и виртуальных путешествий, организовали выставки, временные экспозиции, посвященные тематике первого урока.

В 2021 году запланировано издать 41 новое учебное пособие, из них 14 новых для 11-х классов. К слову, 11-й класс полностью завершает переход на новую программу обучения. И в этом году 11-классники будут заниматься по обновленной программе и обновленным учебникам.

В этом учебном году будут работать 50 вузов (42 государственных и 8 частных), 193 учреждения среднего специального образования, 176 учреждений профессионально-технического образования. Примут ребят 2936 учреждений дошкольного образования, в которых будут получать дошкольное и специальное образование более 425 тыс. воспитанников, а также 237 учреждений специального образования, в которых будут 14 863 обучающихся.

Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию 12 учреждений дошкольного образования на 2229 мест.

В систему образования придут около 6 тыс. молодых специалистов.

На ремонтные работы в учреждениях образования в 2021-2022 учебном году планируется направить Br140 млн.-0-