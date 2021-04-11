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11 апреля 2021, 09:01

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в архивных фотографиях БЕЛТА

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде. В этот день 1945 году узники захватили концлагерь и удерживали его до прихода союзных войск.

Отправка населения г. Могилева в Германию. Июль 1943 года, ФОТО БГАКФФД
Отправка населения г. Могилева в Германию. Июль 1943 года, ФОТО БГАКФФД

Вид на запрещающий знак у входа в лагерь смерти "Малый Тростенец" Минского района, 1944 год. ФОТО Белгосмузей истории Великой Отечественной войны, БГАКФФД
Вид на запрещающий знак у входа в лагерь смерти "Малый Тростенец" Минского района, 1944 год. ФОТО Белгосмузей истории Великой Отечественной войны, БГАКФФД

Освобожденные войсками Красной Армии узники немецкого концлагеря близ Витебска. 1944 год
Освобожденные войсками Красной Армии узники немецкого концлагеря близ Витебска. 1944 год

Освенцим, Заксенхаузен, Дахау, Равенсбрюк, Майданек, Треблинка - эти и многие другие места на карте Европы были превращены в годы Второй мировой войны в жернова смерти, орудия массового физического уничтожения людей.

Нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим), 2010 год
Нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим), 2010 год

Медальон военнопленного Павла Лозбенева
Медальон военнопленного Павла Лозбенева

Преступные действия оккупантов, 1942. Репродукция БелТА
Преступные действия оккупантов, 1942. Репродукция БелТА

Во время переселения евреев Минска в гетто, 1941 год. ФОТО БГАКФФД
Во время переселения евреев Минска в гетто, 1941 год. ФОТО БГАКФФД

Преступные действия оккупантов, 1942. Репродукция БелТА
Преступные действия оккупантов, 1942. Репродукция БелТА

Медальон военнопленного Павла Лозбенева
Медальон военнопленного Павла Лозбенева

Мемориальная таблица в память о 1002 погибших белорусах в бывшем концлагере Штуттхоф
Мемориальная таблица в память о 1002 погибших белорусах в бывшем концлагере Штуттхоф

Митинг-реквием "Об этом нельзя забывать", посвященный 77-й годовщине освобождения узников Озаричского лагеря смерти, 2021 год
Митинг-реквием "Об этом нельзя забывать", посвященный 77-й годовщине освобождения узников Озаричского лагеря смерти, 2021 год

Международный день памяти жертв холокоста на территории бывшего концлагеря Освенцим, 2010 год
Международный день памяти жертв холокоста на территории бывшего концлагеря Освенцим, 2010 год

Только на территории Беларуси насчитывалось более 260 концентрационных лагерей. Наиболее крупные из них находились в Минске - в районе Немиги и Тростенце, а также в Озаричах, Гомеле, Полоцке, Бобруйске. В них были уничтожены свыше 1,4 млн человек.

Мемориальная плита жертвам концлагеря “Тростенец”, 1981 год
Мемориальная плита жертвам концлагеря “Тростенец”, 1981 год

Шестилетняя Вера Курьян из деревни Подвидки бывшего Паричского района - узница концлагеря для мирных жителей в Озаричах
Шестилетняя Вера Курьян из деревни Подвидки бывшего Паричского района - узница концлагеря для мирных жителей в Озаричах

Узники концлагеря Дерть в бывшем Домановичском районе Полесской области, 1944 год
Узники концлагеря Дерть в бывшем Домановичском районе Полесской области, 1944 год

Концентрационный лагерь Дахау был создан в 1933 году в Баварии недалеко от Мюнхена. Его узниками за время стали более 200 тыс. человек из 30 стран
Концентрационный лагерь Дахау был создан в 1933 году в Баварии недалеко от Мюнхена. Его узниками за время стали более 200 тыс. человек из 30 стран

Мемориальная таблица в память о 1002 погибших белорусах открыта в бывшем концлагере Штуттхоф
Мемориальная таблица в память о 1002 погибших белорусах открыта в бывшем концлагере Штуттхоф

Встреча бывших узников концлагеря Заксенхаузен
Встреча бывших узников концлагеря Заксенхаузен

Мемориальный комплекс в деревне Красный берег Жлобинского района. Здесь создали сборный пункт для детей, которые были донорами для раненых немецких солдат и офицеров
Мемориальный комплекс в деревне Красный берег Жлобинского района. Здесь создали сборный пункт для детей, которые были донорами для раненых немецких солдат и офицеров

На месте бывшего концлагеря Штуттхоф
На месте бывшего концлагеря Штуттхоф

Малолетний узник концлагеря в Озаричах. Снимок сделан при освобождении лагеря в марте 1944 года
Малолетний узник концлагеря в Озаричах. Снимок сделан при освобождении лагеря в марте 1944 года

Встреча бывших узников концлагеря Заксенхаузен
Встреча бывших узников концлагеря Заксенхаузен

Концлагерь Заксенхаузен. Он являлся местом испытания орудий и способов массового уничтожения людей для последующего их применения в других концлагерях
Концлагерь Заксенхаузен. Он являлся местом испытания орудий и способов массового уничтожения людей для последующего их применения в других концлагерях

В 1961 году на территории бывшего лагеря Заксенхаузен был открыт мемориальный комплекс и международный музей
В 1961 году на территории бывшего лагеря Заксенхаузен был открыт мемориальный комплекс и международный музей

Памятник жертвам нацизма "Массив имен" на территории мемориального комплекса "Тростенец", 2019 год
Памятник жертвам нацизма "Массив имен" на территории мемориального комплекса "Тростенец", 2019 год

Бывший узник концлагеря "5-й полк" Эдуард Гулидов, 2015 год
Бывший узник концлагеря "5-й полк" Эдуард Гулидов, 2015 год

Бывший узник концлагеря № 48482 Евгений Бурмантов из Витебска у мемориальной доски,
Бывший узник концлагеря № 48482 Евгений Бурмантов из Витебска у мемориальной доски,

Митинг-реквием на мемориале "Детям - жертвам войны" в Жлобинском районе, 2021 год
Митинг-реквием на мемориале "Детям - жертвам войны" в Жлобинском районе, 2021 год

У памятного знака жертвам Холокоста вблизи деревни Воронино Быховского района
У памятного знака жертвам Холокоста вблизи деревни Воронино Быховского района

Мемориальный комплекс "Тростенец" построен на месте одноименного концентрационного лагеря, действовавшего во время ВОВ
Мемориальный комплекс "Тростенец" построен на месте одноименного концентрационного лагеря, действовавшего во время ВОВ

Мемориальный комплекс"тростенец" объединяет места массового уничтожения людей немецко-фашистскими оккупантами: лагерь смерти с одноименным названием, урочище Шашковка (крематорий), урочище Благовщина (34 братские могилы)
Мемориальный комплекс"тростенец" объединяет места массового уничтожения людей немецко-фашистскими оккупантами: лагерь смерти с одноименным названием, урочище Шашковка (крематорий), урочище Благовщина (34 братские могилы)

Митинг-реквием "Об этом нельзя забывать", посвященный 77-й годовщине освобождения узников Озаричского лагеря смерти, 2021 год
Митинг-реквием "Об этом нельзя забывать", посвященный 77-й годовщине освобождения узников Озаричского лагеря смерти, 2021 год

Стена Памяти. Мемориальный комплекс и международный музей на месте бывшего концлагеря Заксенхаузен
Стена Памяти. Мемориальный комплекс и международный музей на месте бывшего концлагеря Заксенхаузен

Мемориальный комплекс "Тростенец", 2019 год
Мемориальный комплекс "Тростенец", 2019 год

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