Администрация "Великого камня" будет сотрудничать с Академией управления

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" заключила договор о сотрудничестве с Академией управления при Президенте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

Документ подписали глава администрации парка Александр Ярошенко и ректор вуза Вячеслав Данилович.

"Основная цель договора - взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в реализации совместных мероприятий и проектов. Документ предусматривает также взаимодействие для совершенствования организационно-методического обеспечения образовательного процесса, информационное и экспертно-консультационное сотрудничество, предоставление образовательных услуг", - сообщили в Академии управления при Президенте.

Во время встречи были затронуты вопросы практико-ориентированного обучения студентов и слушателей, практики студентов академии на базе парка, привлечения сотрудников администрации парка к лекциям и практическим занятиям со студентами и слушателями Академии управления.

Глава администрации парка Александр Ярошенко также рассказал студентам вуза об истории "Великого камня", деятельности его резидентов, выпускаемой ими продукции и о перспективах проекта.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-