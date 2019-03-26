Акция БСЖ призвана показать огромный вклад женщин в Великую Победу - Щеткина

26 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Акция "Беларусь помнит. Женское лицо Победы" призвана показать огромный вклад женщин в Великую Победу, заявила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина сегодня во время тематического круглого стола, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский союз женщин инициировал акцию в юбилейный год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ее задача - показать роль женщины в годы войны и в период восстановления страны. Белорусские женщины принимали активное участие в боевых действиях, в тылу, выживали в оккупации. Они воевали на поле боя, создавали собственные артиллеристские отряды и летные эскадрильи, выносили раненых, были снайперами, подрывали мосты, ходили в разведку, управляли самолетами, танками. "Женщины трудились во имя Победы наравне с мужчинами", - подчеркнула Марианна Щеткина.

Она убеждена, что молодое поколение должно знать и ценить это, потому круглый стол организован с участием молодежи. "Вы - наше будущее, а будущее невозможно без прошлого, без памяти о героизме и самопожертвовании поколения, пережившего войну", - обратилась к молодым людям Марианна Щеткина.

Председатель Белорусского союза женщин отметила важность не потерять связь поколений. "Важно передать следующим поколениям историческую память. Придет время, когда узнать о героических страницах истории белорусского народа в годы Великой Отечественной войны можно будет только из архивных документов. Сейчас же, когда еще живы участники войны, очевидцы военного лихолетья, они могут рассказать молодежи и передать всю боль страданий и тягот".

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