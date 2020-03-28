Акция "Неделя леса" позволяет каждому внести свой вклад в лесное богатство страны - Кунцевич

28 марта, Столбцовский район /Корр. БЕЛТА/. Республиканская добровольная акция "Неделя леса" позволяет каждому внести свой вклад в формирование лесного богатства страны. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители Администрации Президента сегодня присоединились к акции "Неделя леса" в Окинчицком лесничестве Столбцовского лесхоза. Они высаживали сосны и березы на территории, пострадавшей от короедного усыхания.

"Неделя леса" - прекрасная акция, которая ежегодно объединяет большое количество людей, главным образом через свое глубокое содержание. Каждый участник имеет возможность внести свой посильный вклад в формирование богатства последующих поколений белорусов, - сказал Андрей Кунцевич. - Это своеобразное послание тем, кто придет сюда после нас. Его смысл сводится к простым истинам: беречь природу, всегда думать о том, что останется после нас, и любить нашу страну. Уверен, что именно здесь, на родине классика белорусской литературы Якуба Коласа, этот месседж чувствуется особенно живо".

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проходит в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Главная цель акции - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением. Присоединиться к "Неделе леса" может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании, а лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.

В этом году акция состоится уже в 13-й раз. Ежегодно она объединяет все большее количество людей и точек на карте страны. Планируется, что в этом году в ней примут участие 35-40 тыс. человек. Ожидается, что за неделю будет высажено более 18 млн деревьев.

Инициатор акции "Неделя леса" - Министерство лесного хозяйства. В этом году она приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Великой Победы.-0-

Фото Оксаны Манчук