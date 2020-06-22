Акция – время покупать! В комплексе "Минск Мир" последние квартиры на самых выгодных условиях

Что такое лучшее предложение? Это цена, при которой от покупки трудно отказаться. Ведь другой подобной возможности может и не представиться! Это хорошо понимают покупатели квартир в столичном комплексе "Минск Мир"– на акции остались последние квартиры в семи домах! Согласитесь, это весомый аргумент, чтобы осуществить, наконец, свою мечту о собственном жилье в столице! Но стоит поторопиться – акция продолжится только до конца июля, а квартир с каждым днем все меньше!

Квартиры по акции представлены в семи домах различных кварталов комплекса: "Эмиратс Волна", "Пекин", "Стамбул", "Токио", "Ницца", "Лос-Анжелес" и "Новый Орлеан".

Дом "Эмиратс Волна"

Дом "Пекин"

Дом "Стамбул"

Дом "Токио"

Дом "Ницца"

Дом "Лос-Анджелес"

Дом "Новый Орлеан"

Все дома очень разные, как по внешнему виду, так и по планировочными решениям. Но есть у них у всех ряд общих преимуществ, которые характерны для всех жилых зданий комплекса "Минск Мир":

– все дома – современные каркасно-блочные;

– квартиры – свободной планировки;

– отличная инсоляция, панорамные и французские окна, застекленные лоджии и балконы;

Во всех домах панорамные окна и застекленные лоджии

– просторные лобби с местом для консьержа, зоной встречи курьера или гостей, санитарной комнатой;

Лобби дома "Эмиратс Волна"

Лобби дома "Пекин"

Лобби дома "Стамбул"

Лобби дома "Новый Орлеан"

Санитарная комната

– как правило, в лобби два выхода – во двор и на улицу;

– все лифты – производства компании OTIS, в том числе в некоторых домах панорамные;

Во всех домах коростные и бесшумных лифты производства компании OTIS

– велопарковки возле дома, возможны байк-боксы в лобби.

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

Как раз на прошлой неделе покупатели первых пяти секций дома "Эмиратс Волна" получали ключи от своих новеньких квартир – их секции уже сданы на полгода раньше срока! Кстати, в продаже остались квартиры только в двух последних секциях – 7-й и 8-й, и среди них – те, что участвуют в акции!

Покупатели первых пяти секций дома "Эмиратс Волна" получили ключи от своих новеньких квартир!

Одной из счастливых покупательниц, которая уже может приступать к ремонту в своей новенькой квартире, стала Наталья Болкунова. Ее квартира – на восьмом этаже дома "Эмиратс Волна". Как призналась Наталья, решила обустроиться примерно посерединке – и вид хороший, и не слишком высоко.

Наталья Болкунова, покупатель квартиры в доме "Эмиратс Волна"

– Скоро все будет здесь очень красиво, – рассказывает покупательница и обводит рукой квартал. И это действительно так – "Эмиратс Люкс" будет полностью готов уже этой осенью!

Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью готов уже этой осенью!

Наталья готова поделиться секретом, как выбрать квартиру в современной новостройке.

– Сначала определилась с застройщиком, потом с районом, в котором строятся комплексы и где я хочу иметь собственную квартиру. Мне всегда импонировал комплекс "Минск Мир". Плюс всегда хотелось пожить в Эмиратах! "Минск Мир" предложил именно такую возможность – жить как в Эмиратах, но только в Беларуси, – улыбается покупательница. – Дом "Волна" – очень красивый, с оригинальным дизайном. Поэтому ему и отдала предпочтение. Так же здесь очень интересные решения с точки зрения планировки квартиры. Мне все нравится!

Покупательница признается, что ей уже очень не терпится сделать поскорее ремонт и въехать: каждый день – в мыслях о дизайне, о том, как и что обустроить в своей новой квартире!

– Я считаю, что каждый работающий в нашей стране может себе это позволить. Возможно, для этого придется стать более активным, сменить работу, где не ценят твой труд. Но своя квартира действительно доступна. Предложения у застройщика достаточно неплохие и в плане кредитных условий, и условий рассрочки, так что семьи со стабильным доходом вполне могут себе позволить осуществление своей заветной мечты о собственной квартире! – считает Наталья Болкунова.

Еще одна покупательница, которая представилась Еленой Борисовной, приобрела квартиру, окна которой выходят и на будущий проспект – главный въезд в комплекс, и в тихий обустроенный двор, где уже построен просторный торговый центр. И она точно знает, какими критериями руководствовалась, выбирая "Минск Мир"!

Елена Борисовна, покупатель квартиры в доме "Эмиратс Волна"

– Первый фактор – это близость метро, потому что у меня сын скоро поступит в институт, надо будет ездить на занятия. Второй фактор – цена. Промониторив рынок Минска, определила, что она здесь одна из самых привлекательных. А третий фактор, который для меня немаловажен, – я хотела свободную планировку. Сама хочу решить, где у меня будут комнаты, гардеробная, а здесь это возможно, – улыбается покупательница.

Квартиру Елена Борисовна выбрала просторную – 90 "квадратов".

– Планирую, что у нас будут комнаты для меня и для сына и большая кухня-столовая. Окна у мен выходят и на проспект, и во двор, так что с этим все отлично. Район новый, динамичный – будет очень красиво, когда завершится строительство! – уверена владелица новенькой квартиры.

Прямо во дворе дома "Эмиратс Волна" уже построен торговый центр

Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

"Минск Мир" действительно уже выбрали сотни семей – на сегодняшний день в комплексе осталось свободными всего около 800 квартир! А ведь строительная площадка впечатляет – на территории 340 гектаров будет построено более 3 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, общественные здания и объекты развитой городской инфраструктуры. Не случайно комплекс "Минск Мир" был признан самым масштабным проектом в Европе!

"Минск Мир" – это строительная площадка размером более 340 га!

Город в городе! При этом до площади Независимости – пять минут на машине или пару минут на метро, новая линия которого строится именно здесь!

В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World.

Его возведение ведется в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ были подписаны на правительственном уровне, а еще ранее аналогичные соглашения с Дубайским МФЦ подписал застройщик. В Минск приезжали архитекторы, работавшие над созданием Дубайского МФЦ, чтобы принять участие в разработке белорусского проекта.

Опыт коллег из Эмиратов будет использован и при построении работы МФЦ Minsk World. Концепция его создания предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций.

Кроме того, МФЦ Minsk World – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. Такие объекты – не только объекты интересного и полезного досуга для жителей города, но и важный компонент для стимулирования деловой активности, развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

Очень знаковый объект комплекса – новый большой городской парк. Застройщик убежден, что современный город не должен превращаться в каменные джунгли, поэтому парк будет разбит по центральной оси застройки. Тенистые аллеи, фонтаны и скульптурные композиции, детские и спортивные площадки – здесь будет все для отдыха на свежем воздухе.

И еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена, первые поезда по которой пробегут уже очень скоро!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Конечно же, активно строится и жилье. Ведь этот комплекс – в первую очередь для людей, для тех семей, которые хотели бы решить свой квартирный вопрос раз и навсегда. Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах десяти кварталов! И количество предложений растет практически ежемесячно. Но также быстро квартиры и раскупаются, ведь покупатели видят, что комплекс строится с опережением графиков, при этом не отстает и социальная инфраструктура – это действительно комплексная и продуманная застройка.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В квартале "Чемпионов" вскоре будет построена современная школа с бассейном

Пока еще выбор есть, но самые выгодные цены по акции – только до конца июля! На сайте застройщика все квартиры по акции отмечены!

Для тех, кто готов единовременно заплатить за свое жилье собственными либо кредитными деньгами, акция – это невероятно привлекательные цены. Открывайте сайт застройщика – и убедитесь!

При покупке квартиры можно использовать выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 13,61% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%.

Длительная, до 10 лет рассрочка от застройщика – очень удобный вариант для тех, кто не может воспользоваться банковским кредитованием, но при этом имеет стабильный доход. Ни поручителей, ни справок о доходах! Первый взнос – от 30%.

А в квартале "Северная Америка" – квартиры со скидкой до 10%! Но акция "Минус 10%" действуют только до 30 июня!

Кроме того, есть возможность стать владельцем собственного жилья на еще более интересных условиях – при покупке квартиры онлайн можно сэкономить: теперь при бронировании на сайте сумма "минус от цены" увеличена до 5 тысяч рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто хотел бы избежать появления в общественных местах в условиях пандемии. И при этом неплохо сэкономить!

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Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Минск Мир" – ваш лучший выбор во всех отношениях!

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