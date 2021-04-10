"АМКОДОР" и БНТУ подписали договор о создании совместного филиала кафедры

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александр Ефимов и ректор Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик подписали договор о создании совместного филиала кафедры "Экономика и управление инновационными проектами". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

"Холдинг "АМКОДОР" и БНТУ связывают давние партнерские отношения. Университет уже много лет является настоящей кузницей кадров для белорусской промышленности, в том числе и для машиностроительной отрасли. Достаточно сказать, что только в управляющей компании 16% сотрудников закончили именно этот вуз", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-