Аналитик БИСИ: миротворцы ОДКБ стали фактором, приблизившим разрешение острой фазы в Казахстане

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миротворцы ОДКБ стали фактором, приблизившим разрешение острой фазы в Казахстане, заявила аналитик Белорусского института стратегических исследований Алла Веруш во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"Конечно, если посчитать затраты, может быть, есть определенная нагрузка, затраты. Но давайте посмотрим, какие политические, психологические дивиденды из этого, а в политике оно всегда так. Наши миротворческие силы оказались, скажем так, психологическим, политическим фактором, который приблизил разрешение такой острой фазы этого противостояния, этого кризиса. Посмотрите, как достойно наши миротворческие силы показали себя", - сказала Алла Веруш.

"Когда читаешь оппозиционные каналы, удивляешься этой грызне, которую они там развели", - отметила аналитик. Она напомнила, что миротворцы выполняли свои задачи в соответствии с задачами, которые перед ними ставились. Необходимо было развести противоборствующие силы, создать буферную зону, сопровождать грузы, охранять объекты инфраструктуры. "А уже внутренние дела - пожалуйста, разбирайтесь сами. Наши ребята корректно выполнили свою миссию и вернулись обратно домой", - заметила Алла Веруш.

По ее словам, задействование миротворцев ОДКБ "показало, в каком актуальном состоянии находятся наши силы, как мы умеем вместе работать".

Как добавил заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев, действия миротворческого контингента, который выполнял свои задачи в Казахстане, показывают, что ОДКБ - действенный инструмент, способный в кратчайшие сроки выдвинуться и выполнить все поставленные задачи. "Многие думали, что принятие политического решения будет невозможным или затянется на очень длительный срок. Но мы реально показали свою решимость, способность и уверенность в своих действиях. Я думаю, это всему миру было видно", - отметил он.-0-

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