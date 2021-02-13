Аналитик БИСИ: уникальная природа - весомый фактор развития Беларуси

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свойственная нашей стране природная уникальность во многом определяет потенциал развития Беларуси. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат юридических наук Екатерина Речиц, комментируя итоги работы ВНС.

"В своем докладе на шестом Всебелорусском народном собрании Президент обозначил обеспечение экологического благополучия в числе приоритетов государственной политики, экономики, общественной деятельности. Свойственная нашей стране природная уникальность во многом определяет потенциал развития Беларуси на долгосрочную перспективу и приобретает особое значение в эпидемиологически неблагоприятных условиях", - отметила эксперт.

Она обратила внимание на то, что в числе перспективных направлений глава государства обозначил ведение интенсивного сельского хозяйства, организацию вторичной переработки отходов и производств замкнутого цикла, развитие чистых источников энергии, производство экологичной продукции. При этом отдельное внимание, по замечанию Екатерины Речиц, было уделено национальной индустрии экосервисов (экотуризму, оздоровлению, спорту и отдыху на природе). Ученая сказала, что "экологический патриотизм - важный элемент национальной идентичности белорусов".

"Полагаю, что реализация перечисленных направлений позволит нашей стране и впредь поддерживать статус экологически чистой и экологически дружественной территории. Цель построения экологоориентированного государства может стать новой политико-идеологической платформой Беларуси", - резюмировала Екатерина Речиц.