Аналитик: увязывать учение "Союзная решимость" с референдумом в Беларуси некорректно

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увязывать проведение совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022" с предстоящим в Беларуси конституционным референдумом крайне некорректно. Об этом сказал БЕЛТА военный аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай.

В последнее время на отдельных информационных ресурсах появляются мнения, что российские войска, прибывшие на учение, будут исполнять стабилизирующую функцию во время проведения референдума. Такие мнения как минимум некомпетентны, считает эксперт.

"Во-первых, Беларусь способна обеспечить общественную безопасность собственными силами - как в повседневной жизни, так и в периоды проведения политических кампаний. Во-вторых, предстоящие мероприятия оперативной и боевой подготовки имеют конкретную цель - проверить способность органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", - заявил Андрей Чернобай.

Наконец, достаточно просто сравнить сроки проведения мероприятий, отметил эксперт. "Учение завершится 20 февраля, и к моменту проведения конституционного референдума 27 февраля основная часть российских военнослужащих уже должна убыть в пункты постоянной дислокации", - констатировал Андрей Чернобай.-0-