Некрашевич: учение "Союзная решимость - 2022" носит исключительно оборонительный характер

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российское учение "Союзная решимость - 2022" носит исключительно оборонительный характер, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси Андрей Некрашевич, сообщает БЕЛТА.

"Хочу отметить, что данное учение носит исключительно оборонительный характер. По окончании учения планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации", - сказал Андрей Некрашевич.

Белорусско-российское учение пройдет не только на белорусских полигонах - маневры развернутся и на участках местности вблизи наших границ, где на территориях сопредельных стран созданы значительные группировки войск. "Некоторые из них достигают 30 тыс. человек. Большое количество авиации и тяжелой техники. Естественно, не реагировать на эти недружественные для нашей страны, для Союзного государства действия мы не могли", - отметил начальник главного управления.

Проверка пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, планируется отработать передислокацию и создание в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях, охрану и оборону важных государственных и военных объектов, охрану госграницы в воздушном пространстве, в том числе с помощью единой региональной системы ПВО Беларуси и России, оценку готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств, в том числе совместного учебно-боевого центра ПВО, выполнить учебно-боевые задачи с использованием контрольных целей.

На втором этапе проверки, с 10 по 20 февраля, будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022". Будет отработано усиление участков государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Беларуси вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране с занятием назначенных рубежей и оборудованием блокпостов. Участники отработают поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника в назначенных зонах ответственности, организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения; отдельные вопросы постконфликтного урегулирования.-0-